РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лепаев
    разгоните Е.Р.  и наберите толковых честных. и не 400 а 100. и все будет по другому и экономика вырастит и прибыль бу...В Госдуме назвали...
  • Гарий Щерба
    Вот только  НИ ГЕЙРОПЕЙСАИМ ПАСКУДАМ СТАВИТЬ РОССИИ УСЛОВИЯ ....!!!!Урсула фон дер Ля...
  • Галина 123
    М-да. Осторожничает и деликатничает уважаемый В.В., учился бы у А.Г. почаще "перетрахивать" всех и вся, глядишь при о...«Категорически не...

Дюмин и Патрушев пополнили администрацию президента: Путин провел в Кремле назначения

Дюмин и Патрушев пополнили администрацию президента: Путин провел в Кремле назначения

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации. Как следует из сообщения Кремля, большинство чиновников сохранили свои посты, но при этом должности получили экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх