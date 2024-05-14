Дюмин и Патрушев пополнили администрацию президента: Путин провел в Кремле назначения

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации. Как следует из сообщения Кремля, большинство чиновников сохранили свои посты, но при этом должности получили экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
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