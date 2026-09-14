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Царьград

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АТОР раскрыл цены на новогодние туры во Вьетнам от 482 тыс. рублей

АТОР раскрыл цены на новогодние туры во Вьетнам от 482 тыс. рублей

Ассоциация туроператоров России огласила цены на туры на Фукуок. Туры с вылетом 29 декабря стоят от 482 тыс.

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