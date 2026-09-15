Watch: Reba McEntire performs Emmys tribute to Dolly Parton

Reba McEntire and Sally Field honored late country music star and Field's "Steel Magnolias" co-star Dolly Parton at the Primetime Emmy Awards.
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