Эксперт назвал простой способ защитить номер карты от мошенников

Для защиты от телефонных мошенников необходимо помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно поступить, чтобы при общении с мошенниками дать им отпор.
Для защиты от телефонных мошенников необходимо помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно поступить, чтобы при общении с мошенниками дать им отпор.
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