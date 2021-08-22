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Эксперт назвал простой способ защитить номер карты от мошенников

Для защиты от телефонных мошенников необходимо помнить об определенных правилах безопасности. Врач-психиатр и психолог Александр Федорович в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно поступить, чтобы при общении с мошенниками дать им отпор.

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