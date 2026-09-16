Скандал с украинской Генпрокуратурой, представителей которой НАБУ обвиняет в крышевании мошеннических колл-центров на Украине – это мощнейший удар по имиджу страны и обществу, который уже не спишешь на происки врага в информационно-когнитивной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В очередь, европе...
- Г Вся дрянь из Евро...
- Зеленский может п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым