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Наша генпрокуратура нанесла удар по Украине похлеще любой «руки Кремля» – киевский политолог

Наша генпрокуратура нанесла удар по Украине похлеще любой «руки Кремля» – киевский политолог

Скандал с украинской Генпрокуратурой, представителей которой НАБУ обвиняет в крышевании мошеннических колл-центров на Украине – это мощнейший удар по имиджу страны и обществу, который уже не спишешь на происки врага в информационно-когнитивной войне.

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