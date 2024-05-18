Губернатор Василий Анохин рассказал про возведение нового образовательного центра

Объект планируют возвести до конца 2026 года Губернатор Смоленской области Василий Анохин поделился подробностями строительства нового многофункционального образовательного центра «Техношкола Феникс» в Печерске.
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