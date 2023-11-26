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В Удмуртии готовят мероприятия ко Дню удмуртского языка 27 ноября

В Удмуртии готовят мероприятия ко Дню удмуртского языка 27 ноября

В Удмуртии готовят мероприятия ко Дню удмуртского языка 27 ноября Марина ОнегинаВ этом году Всемирный день удмуртского языка, отмечаемый в шестой раз, будет отмечен разнообразными мероприятиями, направленными на поддержку и популяризацию удмуртского языка в республике.

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