В Удмуртии готовят мероприятия ко Дню удмуртского языка 27 ноября Марина ОнегинаВ этом году Всемирный день удмуртского языка, отмечаемый в шестой раз, будет отмечен разнообразными мероприятиями, направленными на поддержку и популяризацию удмуртского языка в республике.
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