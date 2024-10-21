Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ теплее Прогнозируется от +3℃ до +14℃ ⛅ Переменная облачность • 00:00: ️ +4℃ 53 ☂️ 2% • 03:00: ️ +4℃ 59 ☂️ 2% • 06:00: ️ +3℃ 61 ☂️ 2% • 09:00: ️ +7℃ 61 ☂️ 2% • 12:00: ⛅️ +13℃ 61 ☂️ 2% • 15:00: ️ +14℃ 61 ☂️ 2% • 18:00: ️ +9℃ 61 ☂️ 2% • 21:00: ️ +6℃ 61 ☂️ 2% Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Донецке почти весь день, к вечеру должны рассеяться.