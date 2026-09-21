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Пятый канал

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Появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

В Красноярском крае жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.

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