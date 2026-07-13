Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил за восстановление отношений с Россией. Его заявление прозвучало на фоне обсуждения запрета на мультсериал "Маша и Медведь", что многие сочли мелочным.
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