Сергей Банарь: "Третья мировая уже идет, но она не похожа на прежние войны"  

Третья мировая война уже идет, но она не будет похожа на Первую и Вторую мировые войны. Это будут прокси-войны, и они будут только нарастать, потому что у коллективного Запада ситуация бесконечного тупика, и что бы он ни сделал - будет только хуже.
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