Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Три новые особые экономические зоны создадут в России

Три новые особые экономические зоны создадут в России

Три новые особые экономические зоны создадут в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщается на сайте правительства России.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Всё хорошо, только надо бы восстановить то, что ещё до конца не угробили и что стоит без дела уже много лет. Пример: город Энгельс Саратовской области, завод №9, что выпускал в наше время не знаю, что-то связанное с оборонкой, есть там какие-то плавильные печи в которых переплавляли уничтожаемые по договору с США самолёты. Резали их зеки, а переплавляли  на  этом заводе. Закрылся завод лет десять назад, но  не разворован, стоит и  охраняется. Почему не работает, вот вопрос, ведь это  рабочие места для жителей города. А второй завод троллейбусный, эвакуированный из Брянска в 1941 году.  Он теперь работает в Калужской области, но цеха остались у нас в городе. Почему бы не восстановить и его. А ещё есть  завод, эвакуированный из Москвы ЭПО &quot;Сигнал&quot;, в лучшие времена на нём работало более 15 тысяч человек, сейчас влачит жалкое существование, осталось менее 2 тысяч  рабочих. Но сохранился посёлок, созданный при заводе с населением 30 000 человек. А работы нет, все ездят в Саратов. Я считаю, что создавая новые зоны , нужно  не забывать о том, что у нас осталось от СССР.
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