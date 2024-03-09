Три новые особые экономические зоны создадут в России

Гарибян Сусанна

Всё хорошо, только надо бы восстановить то, что ещё до конца не угробили и что стоит без дела уже много лет. Пример: город Энгельс Саратовской области, завод №9, что выпускал в наше время не знаю, что-то связанное с оборонкой, есть там какие-то плавильные печи в которых переплавляли уничтожаемые по договору с США самолёты. Резали их зеки, а переплавляли на этом заводе. Закрылся завод лет десять назад, но не разворован, стоит и охраняется. Почему не работает, вот вопрос, ведь это рабочие места для жителей города. А второй завод троллейбусный, эвакуированный из Брянска в 1941 году. Он теперь работает в Калужской области, но цеха остались у нас в городе. Почему бы не восстановить и его. А ещё есть завод, эвакуированный из Москвы ЭПО "Сигнал", в лучшие времена на нём работало более 15 тысяч человек, сейчас влачит жалкое существование, осталось менее 2 тысяч рабочих. Но сохранился посёлок, созданный при заводе с населением 30 000 человек. А работы нет, все ездят в Саратов. Я считаю, что создавая новые зоны , нужно не забывать о том, что у нас осталось от СССР.