Поздравляем с победой в конкурсе

Поздравляем учащуюся Х ´Б´ класса Кожокару Злату и ЛевановичКсению Валерьевну, учителя физики, с дипломом Министерстваобразования I степени, учащегося Х ´В´ класса Войтова Яна иЛеванович Ксению Валерьевну, учителя физики, с дипломом УО´Республиканский центр экологии´ по итогам заключительного этапареспубликанского конкурса видеорепортажей ´Минута д .
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