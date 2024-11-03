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Царьград

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Как проходят выборы президента Молдавии в Приднестровье: власть делает все, чтобы как можно меньше граждан проголосовали

Как проходят выборы президента Молдавии в Приднестровье: власть делает все, чтобы как можно меньше граждан проголосовали

Приднестровские СМИ сообщают, что Кишинев закрыл границу и не выпускает граждан голосовать на выборах.

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