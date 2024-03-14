Депутат Венгрии рассказал об угрозах со стороны украинских радикалов

Ласло Тороцкаи, глава парламентской фракции «Наша Родина» в Венгрии, рассказал о том, что он и другие депутаты неоднократно получали угрозы со стороны украинских радикалов из-за позиции Будапешта по конфликту на Украине.
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