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Врач Демьяновская объяснила, как организовать рабочее место школьника

Врач Демьяновская объяснила, как организовать рабочее место школьника

Правильно подобранные стол, стул и освещение помогают школьнику меньше уставать во время выполнения домашних заданий, сохранять концентрацию и снижать нагрузку на позвоночник и зрение.

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