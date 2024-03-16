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В Домодедове папа с новорожденной дочкой едва успел проголосовать

В Домодедове папа с новорожденной дочкой едва успел проголосовать

РИАМО - 17 мар. Житель Домодедова Юрий Потехин пришел на избирательный участок сразу после работы с новорожденной дочкой и стал последним проголосовавшим во второй день выборов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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