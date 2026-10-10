Минстрой РТ: В Татарстане завершена большая часть программ капремонта объектов социально-культурной сферы

О реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы доложил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
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