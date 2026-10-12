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Новости Липецка

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Большинство липчан проголосовали за включение отопления 12 октября

Большинство липчан проголосовали за включение отопления 12 октября

Опрос в Липецке показал, что более 63% горожан хотят включить отопление досрочно, несмотря на прогнозируемую температуру воздуха до +22 градусов 12 октября.

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