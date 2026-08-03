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ИА Регнум

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МИД: Россия может использовать ядерное оружие в рамках ОДКБ для защиты союзников

МИД: Россия может использовать ядерное оружие в рамках ОДКБ для защиты союзников

Стратегия коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военная доктрина России предусматривают использование ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения.

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