МИД: Россия может использовать ядерное оружие в рамках ОДКБ для защиты союзников

Стратегия коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военная доктрина России предусматривают использование ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения.
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