﻿Тульские холостяки матерятся реже женатых во время общения с девушками

В Туле мужья и жены почти одинаково часто матерятся в разговорах друг с другом, при этом холостые мужчины допускают нецензурную лексику в общении со второй половиной реже, чем женатые, говорится в результатах нового опроса SuperJob.
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