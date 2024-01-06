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Кудашов про 7:1 с «Куньлунем»: «До 3-й шайбы игра была упорной. После – пошел кураж»

«Динамо» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ победила «Куньлунь» (7:1). «Несмотря на счет, до третьей шайбы игра была упорной, не могли мы использовать свои моменты, и контратаки были опасные у «Куньлуня».

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