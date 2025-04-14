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Дерево-«хамелеон» на Таганае зацвело раньше срока

Дерево-«хамелеон» на Таганае зацвело раньше срока

В лесах под Златоустом зацвела ольха. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», таганайское дерево-«хамелеон» украсило себя сережками – в этом году на неделю с лишним раньше, чем обычно.

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