Автоэксперт Рузанов: Больше всего от морозов страдают двигатели и коробки передач

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о самых частых проблемах с транспортными средствами, с которыми сталкиваются автолюбители во время морозов.
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