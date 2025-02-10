В Дмитрове МО прокуратура намерена отменить приговор мигранту-педофилу ﻿

Дмитрий Кот Скандал в Подмосковье: прокуратура требует отменить приговор педофилу из Армени. В Дмитровском округе разгорелся громкий скандал, связанный с отменой приговора осужденному за попытку изнасилования несовершеннолетней.
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