Поездки на такси могут стать дороже на 30% до конца года — представитель отрасли

Россиян ждет постепенное повышение цен на такси на 30% до конца года. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал управляющий директор агрегатора «Ситимобил» и сервиса «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.
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