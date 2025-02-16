Британский премьер заявил о готовности направить войска на Украину

Великобритания готова при необходимости отправить войска на Украину. Это может послужить гарантией безопасности для Киева и будет сделано с целью урегулирования конфликта, написал премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в статье для газеты .
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