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Какие миграционные проблемы придется решать России

Какие миграционные проблемы придется решать России

В последние дни произошло сразу несколько знаковых событий, связанных с миграционной проблемой в Российской Федерации.

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Комментарии
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Николай Гулевич
Всё просто. Набрал работников устраивай, корми, пои, оплачивай, неси ответственность. Закончился срок  контракта - перезаключай или домой. Нет же проще российский паспорт и всё заботы на государство, в том числе родных и близких. Не понятно нужны работники или граждане?
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2 д.
SI
Sergey Ivanov
А что, проще нельзя? Вместо того, чтобы отнимать паспорт, просто выдавать его только после прохождения службы! Хочешь стать гражданином РФ- отслужи! Вот только оружие я бы им давать не стал. Нет к этим доверия. Пусть отслужат альтернативку! В армии и таким работа найдется! Пусть окопы копают, вагоны разгружают, форму шьют... А за любые антиобщественные поступки пусть отвечает работодатель! Мигрант успеет сбежать с места драки. Так пусть его работодатель оплачивает лечение пострадавшего! Все просто. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы навести в мигрантском беспределе порядок. Нужна только политическая воля. Которой у нашей власти нет.
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2 д.

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