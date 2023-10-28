Какие миграционные проблемы придется решать России

Всё просто. Набрал работников устраивай, корми, пои, оплачивай, неси ответственность. Закончился срок контракта - перезаключай или домой. Нет же проще российский паспорт и всё заботы на государство, в том числе родных и близких. Не понятно нужны работники или граждане?

SI

Sergey Ivanov

А что, проще нельзя? Вместо того, чтобы отнимать паспорт, просто выдавать его только после прохождения службы! Хочешь стать гражданином РФ- отслужи! Вот только оружие я бы им давать не стал. Нет к этим доверия. Пусть отслужат альтернативку! В армии и таким работа найдется! Пусть окопы копают, вагоны разгружают, форму шьют... А за любые антиобщественные поступки пусть отвечает работодатель! Мигрант успеет сбежать с места драки. Так пусть его работодатель оплачивает лечение пострадавшего! Все просто. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы навести в мигрантском беспределе порядок. Нужна только политическая воля. Которой у нашей власти нет.