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1rre

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Российские войска развивают наступление на харьковском направлении в преддверии штурма города

Российские войска развивают наступление на харьковском направлении в преддверии штурма города

Российские войска развивают наступление на харьковском направлении в преддверии штурма города Юлия ЧелкановаРоссийская армия продолжает продвижение на харьковском направлении, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением украинских подразделений, которые задействуют все доступные резервы, включая наемников и заключенных.

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