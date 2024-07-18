В Приморье растет число заболевших клещевым боррелиозом

В Приморье с начала года с присасыванием клещей в медучреждения обратились 6402 человека, из них 1640 - дети (25,6%), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
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