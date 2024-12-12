Сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные фото в бикини

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс показала откровенные фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).