Пьяный водитель легковушки спровоцировал ДТП с КамАЗом в Сапожковском районе

Авария произошла в четверг, 2 ноября, в 10:29 в селе Морозовы Борки на улице Центральной. По предварительным данным, 50-летний водитель на «Форде», будучи в нетрезвом состоянии, врезался в грузовик под управлением 51-летнего мужчины.