Как Россия ответит на использование своих замороженных активов для Украины?

Если западные страны решат использовать замороженные активы России для поддержки Украины, это приведет к очень долгим юридическим баталиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле.
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