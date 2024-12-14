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Петербургский дневник

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В графике технических разводок петербургских мостов произошли изменения

В графике технических разводок петербургских мостов произошли изменения

Из-за технического обслуживания СПб ГБУ «Мостотрест» сообщает, что в графике разводок Благовещенского моста и Моста Александра Невского произошли изменения, связанные с необходимостью технического обслуживания сооружений.

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