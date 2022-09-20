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В Сербии заявили о соответствии Уставу ООН референдумов о присоединении к России

В Сербии заявили о соответствии Уставу ООН референдумов о присоединении к России

  Сербский политик Шешель: референдумы о вхождении в состав России соответствуют Уставу ООН Сербский политик и эксперт, основатель Сербской радикальной  Сербский политик Шешель: референдумы о вхождении в состав России соответствуют Уставу ООН Сербский политик и эксперт, основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель в разговоре с ТАСС назвал референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России полностью соответствующими Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

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