В Сербии заявили о соответствии Уставу ООН референдумов о присоединении к России

Сербский политик Шешель: референдумы о вхождении в состав России соответствуют Уставу ООН Сербский политик и эксперт, основатель Сербской радикальной Сербский политик Шешель: референдумы о вхождении в состав России соответствуют Уставу ООН Сербский политик и эксперт, основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель в разговоре с ТАСС назвал референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России полностью соответствующими Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).