В России внедряют новую культуру в сельское хозяйство

В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус.
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