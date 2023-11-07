В России внедряют новую культуру в сельское хозяйство

В ИЦиГ СО РАН отметили, что с одного гектара, засеянного мискантусом, можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус.