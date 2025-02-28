Журналист Додолев: заказчики убийства Листьева хотели его просто припугнуть

30 лет назад произошло убийство популярного телеведущего, гендиректора ОРТ Влада Листьева.Телеведущего и первого гендиректора канала ОРТ Влада Листьева не хотели убивать, а просто припугнуть, он был неудобен многим людям, заявил журналист Евгений Додолев.