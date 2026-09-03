«Экспортный контур в Арктике»: что сулит России запуск проекта «Восток Ойл»

«Восток Ойл» дошёл до точки, о которой говорили три года: Владимир Путин на ВЭФ анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода до нового арктического терминала «Бухта Север» и первую отгрузку нефти.
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