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Свинья заколола украинца, который пытался заколоть её

Свинья заколола украинца, который пытался заколоть её

Битва произошла в Тернопольской области.В ходе проверки стало известно, что потерпевший вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью.

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