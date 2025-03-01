Свинья заколола украинца, который пытался заколоть её

Битва произошла в Тернопольской области.В ходе проверки стало известно, что потерпевший вместе с родственником и соседом колол во дворе свинью.
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