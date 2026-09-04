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Ринат Дасаев: «На ЧМ мне понравились Мартинес и Кошта – они взяли советскую школу, прыгают, а не тянутся за мячами. Хочу, чтобы наша вратарская школа возродилась и стала лучше»

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о качествах вратарей Диогу Кошты и Эмилиано Мартинеса .

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