Калейдоскоп важнейших событий 28 июля 2024 года: простые и церковные праздники

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netДобро пожаловать в захватывающий мир праздников, где 28 июля 2024 года сливаются обычные и религиозные обычаи! В этот день нас ждут уникальные события и празднования, объединяющие как повседневную, так и духовную стороны жизни.