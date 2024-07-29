Зеленский уже на связи со штабом Харрис, а Трамп дал ему свой личный номер телефона

Украинский президент Владимир Зеленский впервые за более чем два года дал эксклюзивное интервью японскому телеканалу NHK, в котором сделал ряд интересных заявлений, позволяющих говорить о дальнейшей осторожной эволюции его прежде непримиримой риторики в отношении переговоров с Россией.
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