Зеленский уже на связи со штабом Харрис, а Трамп дал ему свой личный номер телефона

Украинский президент Владимир Зеленский впервые за более чем два года дал эксклюзивное интервью японскому телеканалу NHK, в котором сделал ряд интересных заявлений, позволяющих говорить о дальнейшей осторожной эволюции его прежде непримиримой риторики в отношении переговоров с Россией.