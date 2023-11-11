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Мировое обозрение

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Нетаньяху обвинил ХАМАС — ИГ в смертях мирного населения Палестины

Нетаньяху обвинил ХАМАС — ИГ в смертях мирного населения Палестины

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ответ на критические высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу военной операции израильской армии заявил, что ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа лежит исключительно на палестинской радикальной организации ХАМАС, а не на Израиле, мировым лидерам следует осуждать именно палестинских радикалов.

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