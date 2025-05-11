Alinea Analytics: Forza Horizon 5 отлично стартовала на PlayStation 5 — Mic...

Alinea Analytics: Forza Horizon 5 отлично стартовала на PlayStation 5 — Microsoft продала почти 1,5 миллиона копий за 10 днейForza Horizon 5 расходится на PlayStation 5 в два раза быстрее Sea of Thieves и в десять раз лучше Indiana Jones and the Great Circle.
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