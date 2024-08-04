Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах оказался довольно велик. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты в начале лета могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а меньше всего — в Ингушетии, сказано в исследовании РИА «Новости».