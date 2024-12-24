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Абаскаль высказался о ситуации с Джикией: «С моей стороны отношение было уважительным»

Абаскаль высказался о ситуации с Джикией: «С моей стороны отношение было уважительным»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации, которая у него возникла с экс-капитаном красно-белых Георгием Джикией.

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