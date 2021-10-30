В Хабаровске загорелся барак

В Хабаровске в 02.44 по местному времени 30 октября на пульт пожарно-спасательной службы города поступило сообщение о возгорании в заброшенном деревянном двухэтажном доме по адресу улица Серова, 7.
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