Аргументы недели

97 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артур васильев
    Да тварь продажная!!!Психолог Хигир: е...
  • Валерий Шубакин
    Кто? Они себя защищают, а наш, правитель если они по нам удар нанесут и отвечать не будет. Он гуманист.Financial Times с...
  • Ole Ole
    Кажется, в ноябре будет 300 лет Российской империи !Политолог и эконо...

В Хабаровске загорелся барак

В Хабаровске загорелся барак

В Хабаровске в 02.44 по местному времени 30 октября на пульт пожарно-спасательной службы города поступило сообщение о возгорании в заброшенном деревянном двухэтажном доме по адресу улица Серова, 7.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх