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ST и Дмитрий Маликов сделали коллаборацию рэпа с классическим звучанием

ST и Дмитрий Маликов сделали коллаборацию рэпа с классическим звучанием

Народный артист РФ Дмитрий Маликов вышел на сцену вместе с рэп-исполнителем ST (Александр Степанов). Оба музыканта выступили с экспериментальным концертом, пишет «Звук Медиа».

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