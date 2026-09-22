В Великобритании три завода группы Ineos останавливают работу из-за цен на газ

Международная химическая группа Ineos останавливает три завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на владельца промышленной компании Джима Рэтклиффа.
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