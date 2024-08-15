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Не переусердствовать: чего боится Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область – The Economist

Не переусердствовать: чего боится Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область – The Economist

Подъем морального духа украинских вооруженных сил и всех патриотов дался огромной ценой. Удерживаемые российские территории становятся гибельными для большинства лучших подразделений ВСУ, которым приказано держать занятое любой ценой.

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